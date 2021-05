Bill e Melinda Gates divorziano dopo 27 anni di matrimonio

E' stata Melinda Gates a presentare la causa di divorzio da Bill evocando nozze irrevocabilmente compromesse dopo 27 anni di matrimonio, ma tra loro non c'è alcun contratto pre-matrimoniale. Lo rivela Tmz, che ha ottenuto i documenti del caso. La richiesta è che il giudice pronunci la fine del rapporto "dalla data nel contratto di separazione".

Contratto non allegato, ma la circostanza fa supporre che la coppia si sia separata precedentemente firmando un documento a questo scopo. Melinda, che dispone di un'ampia fortuna, non avanza alcuna pretesa economica nei confronti del coniuge. La coppia chiede come data in tribunale il 22 aprile, ma quasi certamente il divorzio sarà definito senza una causa.