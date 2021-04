Apple rilancia sui podcast col servizio in abbonamento

(ANSA) - MILANO, 27 APR - Apple ha reso noti i termini di Podcast Subscription, il nuovo servizio lanciato durante il recente evento online Spring Loaded. Disponibile entro maggio in 170 paesi del mondo, Italia compresa, l'iniziativa darà la possibilità ai creatori di contenuti di ricevere una monetizzazione direttamente dai loro fan per il lavoro svolto.

Attualmente, chi pubblica podcast, soprattutto in maniera indipendente, non ottiene compensi se non in via indiretta, ossia con le varie sponsorizzazioni da eventuali aziende terze, per le puntate prodotte. Con Podcast Subscriptions, Apple chiede agli utenti di sottoscrivere un abbonamento di 19,99 euro all'anno per accedere agli audio premium. I creator, a loro volta, potranno scegliere quali episodi rendere disponibili all'interno del piano annuale degli ascoltatori e per quali richiedere un prezzo ulteriore, su fatturazione mensile o annuale. Si potrà cancellare un'iscrizione ad un podcast in qualsiasi momento. Di fatto, Apple offre ai creatori una serie molto ampia di opportunità di vendita: puntate gratis, freemium (alcune gratis, altre a pagamento), solo con canone, oltre ad eventuali periodi di prova una tantum. L'ascolto dei podcast tramite le app di Apple Podcast rimarrà gratuito per tutti; questi saranno però affiancati anche da episodi a pagamento.

Secondo il Wall Street Journal il concorrente diretto di Apple è Spotify, che dovrebbe annunciare un nuovo servizio legato ai podcast, per il quale non otterrà alcuna commissione, lasciando ai produttori il totale dei guadagni. Apple trattiene il 30% dei guadagni del primo anno e il 15% degli anni successivi con Podcast Subscriptions. Al fianco di Spotify dovrebbe esservi Facebook, che con Project Boombox integrerà un lettore audio nella parte superiore del social network, dedicato proprio ai podcast del partner. (ANSA).