Huawei, arrivano i MateBook D 15, MateBook X Pro e WiFi AX3

Huawei ha annunciato i nuovi notebook della serie MateBook D 15 e MateBook X Pro, insieme al WiFi AX3, router che supporta gli standard di connessione Wi-Fi 6. Il MateBook D15 è alimentato dal recente processore Intel Core di undicesima generazione e punta ancora sulla tecnologia Multi-Screen Collaboration, che permette di trasferire file, foto e gestire chiamate tra dispositivi Huawei diversi, tutto dall'unico schermo del notebook.

Il Huawei MateBook X Pro eredita l'estetica e l'innovazione dei suoi predecessori, con una gamma completa di aggiornamenti, che mirano ad offrire prestazioni efficienti e un'esperienza utente superiore. Tra questi, il Free Touch, un touch-screen a schermo intero ad alta precisione, che consente di scorrere, zoomare, selezionare elementi e fare screenshot semplicemente scorrendo le dita. Il router WiFi AX3 introduce il supporto allo standard wireless Wi-Fi 6, che ottimizza la comunicazione tra i vari prodotti connessi presenti in casa e si pone come hub di connessione domestico, protetto dalla tecnologia di sicurezza Huawei HomeSec.

"In Huawei lavoriamo da tempo a una strategia smart per tutti gli scenari: a partire dalla casa, a quello degli spostamenti, fino all'intrattenimento, l'ufficio, la salute e il fitness. I nuovi laptop Huawei stanno guidando l'evoluzione dell'ufficio moderno, in un'epoca in cui spesso questo coincide con le mura domestiche, verso un luogo dove creare una nuova esperienza di ecosistema integrato" ha commentato Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei CBG Italia. Huawei MateBook D15 parte da un prezzo di 899 euro mentre il MateBook X Pro ha un cartellino base di 1.599 euro. I router della serie WiFi AX3 sono disponibili a 49 euro.