Google I/O 2021, la conferenza per sviluppatori sarà online

Google ha confermato le date della conferenza I/0 2021, evento dedicato ai suoi sviluppatori. Dopo la cancellazione dell'edizione 2020 in piena pandemia, il colosso americano non rinuncia all'appuntamento per la comunità di creatori, che si terrà in modalità solo online il 18, 19 e 20 maggio. La notizia ufficiale arriva dal CEO di Google, Sundar Pichai, che ha pubblicato le date direttamente su Twitter. Gli utenti potranno iscriversi gratuitamente sul sito ufficiale di I/O 2021 e da qui prenotare i vari workshop e le sessioni a cui partecipare. L'intero evento sarà trasmesso in diretta e i contenuti resi disponibili anche successivamente.

Come da tradizione, Google terrà un keynote di apertura dall'interesse globale. Proprio durante i keynote degli scorsi anni erano state svelate le nuove generazioni di portatili Chromebook e la funzionalità Duplex dell'Assistente Google, l'intelligenza artificiale che poteva prenotare il parrucchiere o posti al ristorante. Per maggio, sono attese novità sul fronte dello sviluppo di Android 12, già diffuso in varie Developer Preview, e annunci di nuovi dispositivi hardware, tra cui lo smartphone Pixel 5a e una versione rinnovata degli auricolari Pixel Buds A.

Le principali conferenze tecnologiche del 2020 sono state cancellate o tenute in forma esclusivamente digitale. Per il 2021, resta in piedi il Mobile World Congress di Barcellona, dal 28 giugno al 1 luglio. Tuttavia, i principali big del settore, come la stessa Google ma anche Ericsson, Sony e Nokia hanno già escluso la loro presenza tra i padiglioni della fiera catalana.