Il 4 maggio chiuderà Yahoo Answers

Dopo circa 16 anni di attività chiude Yahoo Answers, il sito gratuito di domande e risposte su qualsiasi argomento. Dal 20 aprile non si potranno più inserire domande mentre la chiusura finale sarà il 4 maggio, giorno che vedrà scomparire globalmente la piattaforma, non più consultabile nemmeno in modalità di sola lettura. Fino al 30 giugno ogni iscritto potrà scaricare i propri contenuti, ovvero l'elenco delle domande e delle risposte formulate nel tempo, oltre a tutte le immagini caricate.

La conferma della chiusura arriva dopo una serie di indiscrezioni, seppur a sorpresa, come spiega un testo visibile direttamente dalla homepage del portale. Qui si legge: "Il sito di Yahoo Answers verrà chiuso il 4 maggio 2021 e dal 20 aprile 2021 sarà in modalità di sola lettura. Non verranno apportate modifiche ad altre proprietà o servizi di Yahoo o al tuo account Yahoo. Puoi trovare maggiori informazioni sulla chiusura di Yahoo Answers e su come scaricare i tuoi dati dalla pagina di aiuto". La chiusura di Answers fa seguito a quella di Yahoo! Gruppi avvenuta a fine 2019.

L'azienda non ha spiegato il motivo dietro la volontà di cancellare il popolare servizio, peraltro in forte ascesa con il Covid-19 e le domande relative alla pandemia. Probabilmente, proprio la difficoltà di moderare contenuti di qualsiasi genere, tra cui quelli più delicati inerenti virus, vaccini e teorie complottiste, ha spinto il team a lasciare il passo a piattaforme più in voga, come i social network, maggiormente allenati a gestire commenti e dibattiti, in via testuale e non solo.