Apple annuncia la WWDC 2021 dal 7 all'11 giugno

La Worldwide Developers Conference (WWDC) di Apple si terrà dal 7 all'11 giugno e sarà, come lo scorso anno, un evento interamente online. Lo ha annunciato la compagnia di Cupertino specificando che la partecipazione sarà gratuita per tutti gli sviluppatori. Insieme alla conferma delle date della WWDC, è arrivata anche quella della Swift Student Challenge, il contest con cui giovani sviluppatori possono sottoporre ad Apple le loro idee come se fossero dal vivo, in un ambiente interattivo costruito sulla piattaforma Swift Playgrounds.

C'è attesa per la presentazione, durante la WWDC, delle nuove versioni dei sistemi operativi di Apple. Spazio dunque ad iOS 15, iPadOS 15 e gli update di MacOS 12, watchOS 8 e tvOS 15. Il keynote potrebbe anche essere il palcoscenico ideale per presentare i nuovi iMac e i MacBook con Apple Silicon, oltre al Mac Pro "mini". Non mancheranno i tradizionali approfondimenti tematici, tra cui le soluzioni per l'accessibilità. Tra le immagini ufficiali che accompagnano l'evento se ne vede infatti una con una ragazza che indossa auricolari ausiliari per l'udito. In un'altra, diverse icone si riflettono all'interno di un paio di lenti; un indizio che porta a considerare la possibilità di scoprire un prodotto dedicato alla realtà aumentata, come gli Apple Glasses. Difficile che venga presentato un dispositivo vero e proprio, quanto piuttosto la piattaforma per la realizzazione di applicazioni dedicate, su cui gli sviluppatori potrebbero cominciare a lavorare.