Covid: Fda approva test Amazon 'fai da te' per dipendenti

Negli Stati Uniti la Food and Drug Administration ha autorizzato un test Covid-19 di Amazon che l'azienda prevede di utilizzare nel suo programma di screening ai dipendenti. Il test si effettua attraverso un tampone nasale, è volontario, potrà essere svolto da personale medico o direttamemte dai dipendenti grazie ad un kit pronto. In questo caso, il test sarebbe poi inviato, per il risultato, al laboratorio STS Lab Holdco, una sussidiaria della società di Jeff Bezos.

"Vogliamo tutelare i nostri dipendenti e non vogliamo pesare sul sistema sanitario nazionale", spiega Amazon, come riportano diversi media americani, che sottoporrà al test volontario i suoi lavoratori ogni 14 giorni secondo un programma in corso di definizione. Per il momento verrà impiegato solo internamente, ma chissà se in futuro non possa essere esteso ad altre filiali Amazon nel mondo o essere proposto anche sul mercato.

Non è la prima volta che Amazon intraprende iniziative del genere. Quasi un anno fa, a giugno, quando i tamponi scarseggiavano la società aveva iniziato a costruire un suo laboratorio per testare i dipendenti. Quasi 20.000 del personale in prima linea, secondo dati della stessa Amazon, avevano contratto il Covid-19 tra marzo e settembre 2020. A febbraio, il suo laboratorio del Kentucky aveva elaborato più di 1 milione di test Covid-19 per i dipendenti.

Anche SpaceX, l'azienda di Elon Musk dedicata ai voli spaziali, è diventata un laboratorio per il Covid. I suoi oltre 4mila dipendenti si sono messi a disposizione per una ricerca sull'immunizzazione poi pubblicata sulla rivista scientifica Nature Communications.