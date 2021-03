Google Maps apre al contributo degli utenti

Google sta portando su Maps la possibilità, per gli utenti, di aggiungere informazioni su strade mancanti, foto dei luoghi e orari di apertura dei negozi. La compagnia definisce una delle nuove funzionalità "drawing", simile all'utilizzo dello strumento linea in Microsoft Paint.

Ciò permetterà alle persone di aggiornare il nome di vie e locali, per far si che corrispondano esattamente agli indirizzi fisici. Altra caratteristica è l'opzione di aggiunta di foto, per condividere piccoli dettagli su un luogo e arricchirlo con immagini che descrivano le caratteristiche già presenti tramite testo ed eventuali link. Con la medesima funzione si potranno inserire o suggerire modifiche agli orari di apertura di esercizi commerciali e aree pubbliche. Google esaminerà i contributi prima di renderli pubblici, per assicurarsi che siano accurati. Inoltre, metterà in guardia nel caso di correzioni critiche, come il cambiare una pista ciclabile in strada. "Con tutti i cambiamenti che il nostro mondo ha affrontato nell'ultimo anno, le persone si affidano sempre più a strumenti digitali per sapere se un ristorante o un negozio di alimentari nelle vicinanze è aperto oppure no" scrive Google sul blog ufficiale per annunciare le novità. "Per assicurarci che la mappa rifletta il mondo reale, abbiamo deciso di permettere a chiunque disponga di un account di contribuire con la propria conoscenza locale al suo miglioramento".

L'aggiornamento è attualmente disponibile negli Stati Uniti e arriverà in più di 80 paesi nei prossimi mesi, sia sulla versione desktop di Google Maps che su Android.