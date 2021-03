Pronto il tessuto hi-tech per abiti intelligenti

Pronto il tessuto hi-tech per confezionare abiti intelligenti, da usare nelle comunicazioni, cure e navigazione. Il tessuto è flessibile, trascurabile e durevole, e permette di avere una vasta parte con schermi-display dove appaiono scritte e messaggi grazie a delle unità elettroluminiscenti. Lo descrivono sulla rivista Nature i ricercatori della Fudan University.

I materiali tradizionali solidi usati per gli schermi non sono compatibili con i tessuti, per via della deformazione che subiscono quando vengono lavati o indossati. Questo nuovo prodotto invece intreccia delle fibre conduttrici con il cotone in uno schermo di tessuto, superando così il problema. Il gruppo guidato da Huisheng Peng ha realizzato uno schermo di tessuto lungo 6 metri e largo 25 centimetri che può essere integrato con una tastiera tessile sensibile al tatto, e una batteria in tessuto, che raccoglie energia solare.

Tante le applicazioni possibili, dalla navigazione su mappe interattive alle comunicazioni con messaggi da mandare attraverso una connessione Bluetooth con lo smartphone. Lo schermo è realizzato attraverso delle unità luminose che si formano dove le fibre conduttrici e luminescenti si incontrano con punti di contatto nel tessuto intrecciato. I risultati sono stati buoni. Dopo 1000 cicli di piegatura, stiratura e pressione, la resa della maggior parte delle unità elettroluminose è rimasta stabile, mentre la luminosità è rimasta stabile dopo 100 cicli di lavaggio e asciugatura.