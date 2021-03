C'è app passaporto sanitario, funziona con blockchain

Si chiama My Health Passport l'app sviluppata dalla società Blockchain Italia.io, basata sulla blockchain di Algorand. Nasce per rendere accessibili i dati personali e le informazioni sanitarie dei cittadini, in ambito Covid-19, esclusivamente a soggetti autorizzati, creando una credenziale universalmente verificabile, che garantisce l'autenticità e la validità della certificazione tramite un semplice codice QR. Presentata da Benedetto Biondi, Innovation Manager di Blockchain Italia.io, si pone come soluzione sicura per fornire un passaporto sanitario a livello globale.

"Siamo orgogliosi di aver realizzato per primi in Italia, e probabilmente in Europa, una piattaforma di certificazione elettronica dell'esito di un tampone, utilizzando una blockchain pubblica" spiega Biondi. "Il pass sanitario è la via più veloce per gestire gli spostamenti in sicurezza fuori confine e per il ripristino della vita sociale all'interno dei Paesi". Secondo lo sviluppatore, My Health Passport è un'alternativa al vecchio certificato cartaceo con tutti i suoi limiti "ad esempio il fatto che sia scritto nella lingua di origine o di residenza e che siano necessarie copie autenticate del documento per usi multipli". La soluzione è stata utilizzata in concreto per la prima volta in Italia durante l'evento di l'inaugurazione di Hangar21 a Milano, con la certificazione in modo elettronico degli esiti del tampone effettuato a tutti i presenti. Adesso andrà al vaglio delle organizzazioni europee ed extra-UE, per una validazione di fattibilità.