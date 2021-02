La consegna di Amazon Fresh arriva a Roma

Amazon Fresh, il servizio di consegna della spesa in giornata, arriva anche a Roma. Dopo il lancio a Milano circa un mese fa, l'opzione di acquisto è ora disponibile per tutti i clienti Amazon Prime della capitale e nelle aree coperte. Fresh, secondo la compagnia, verrà esteso in altre città italiane entro la fine dell'anno.

Amazon Fresh offre una selezione di oltre 10 mila prodotti, tra cui verdura, uova, pasta, carne, e ancora prodotti regionali e in scatola. La selezione di Amazon Fresh include inoltre proposte di startup italiane, principalmente focalizzate su piatti casalinghi e biologici locali, oppure a bassa lavorazione.

La particolarità del servizio è la consegna in giornata, in finestre di due ore a scelta, senza costi aggiuntivi per ordini superiori a 50 euro. "Oggi siamo felici di offrire anche ai clienti romani Amazon Fresh, la nuova e migliorata esperienza di acquisto della spesa - ha commentato Camille Bur, responsabile di Amazon Fresh per Italia, Spagna e Francia - I clienti Amazon Prime potranno ricevere la propria spesa con tutto quello di cui hanno bisogno, alimenti ma anche articoli per la cura della propria casa e persona". Chiunque si trovi in una delle aree coperte dal servizio può acquistare su Amazon Fresh iscrivendosi ad Amazon Prime, con un canone annuale, o iniziando un periodo di prova gratuito di 30 giorni.