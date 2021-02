Microsoft: Ft, ha valutato l'acquisizione di Pinterest

Microsoft ha valutato la possibile acquisizione di Pinterest negli ultimi mesi. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali le trattative non sono al momento attive. Microsoft sta perseguendo una strategia di acquisizioni per ammassare un vasto portafoglio di comunità attive online per rafforzare la sua piattaforma di cloud computing. Il social Pinterest ha visto aumentare il suo valore di mercato di oltre il 600% durante la pandemia a 51 miliardi di dollari e in varie occasioni in passato ha segnalato il suo desiderio di restare una società indipendente.