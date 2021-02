Apple al lavoro su un nuovo dispositivo per la salute

Apple potrebbe prepararsi a lanciare un nuovo dispositivo per la salute visto che sta cercando un paio di figure che se ne occupino. La compagnia tiene particolarmente al settore dell'healthcare, lo dimostra la svolta assunta dall'Apple Watch, sempre più utile per monitorare i parametri vitali di base, e lo conferma un recente annuncio di lavoro sul sito web di Apple Jobs.

La divisione Health Technologies è infatti alla ricerca di un Senior Engineering Project Manager (EPM), che possa guidare la progettazione e lo sviluppo di prodotti hardware sanitari a marchio Apple. La persona assunta interagirà con i team di hardware, software, progettazione meccanica e industriale di Apple. Ma non solo: l'azienda cerca, per la stessa iniziativa, un project manager, che coordini il lavoro, sia nei rapporti con i fornitori che con i tecnici. Non si sa nulla in più sull'oggetto in cantiere anche perché se la ricerca è attuale, svilupparlo richiederà del tempo, anche anni. Ad ogni modo, l'Apple Watch fornisce già funzionalità di monitoraggio del fitness e del cuore tramite i suoi sensori integrati e secondo gli esperti, l'annuncio di lavoro non riguarda un futuro orologio perché il team di riferimento risponde ad una divisione differente da quella dello smartwatch.

Nel catalogo del colosso di Cupertino c'è anche il monitor del sonno Beddit, che aiuta le persone a dormire meglio. Si tratta di una striscia molto sottile (2 mm) che funziona su materassi di qualsiasi dimensione e con una o due persone contemporaneamente. Misura il tempo del sonno, la frequenza cardiaca, la qualità ed eventuali disturbi nella respirazione, la temperatura e l'umidità della camera da letto. Non lo ha realizzato in prima persona ma tramite la startup Beddit, acquisita nel 2017.