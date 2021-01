Gamestop crolla, ma la battaglia di Reddit continua

La rivolta degli 'sprovveduti' contro gli hedge fund scombussola Wall Street e arriva fino in Congresso, mettendo d'accordo addirittura due nemici giurati, la pasionaria democratica Alexandria Ocasio-Cortez e Ted Cruz, il senatore repubblicano alleato di Donald Trump. Al centro della guerra su Reddit fra gli investitori individuali e i fondi speculativi c'è Gamestop, piccola società di videogiochi texana che non naviga nell'oro.

Presa di mira dagli hedge fund con scommesse sul calo dei sui titoli, Gamestop è volata nelle ultime sedute con guadagni giornalieri di oltre il 100%. A sostenere i titoli la carica dei piccoli investitori che su WallStreetBets, forum su Reddit, si sono in qualche modo alleati dimostrandosi più furbi dei furbi per eccellenza di Wall Street, ovvero i fondi speculativi. La decisione di Robinhood e di altre piattaforme di limitare gli scambi di Gamestop e di altri titoli presi di mira dai Reddit-ers, quali Blackberry e Nokia, sta però intralciando la loro strategia di successo. Le restrizioni hanno infatti causato un crollo dei titoli Gamestop, arrivati a perdere fino al 56% e sospesi per eccesso di ribasso.

I limiti imposti hanno fatto infuriare Ocasio-Cortez, conosciuta come 'AOC'. "E' inaccettabile. Dobbiamo sapere di più sulla decisione di Robinhood di bloccare gli investitori retail dall'acquistare titoli mentre gli hedge fund sono lasciati liberi" di agire, ha twittato la deputata. Cruz si è detto "completamente" d'accordo con lei. La Speaker della Camera, Nancy Pelosi, ha detto che il caso Gamestop sarà esaminato.

D'altronde lo stanno già facendo il Tesoro americano e la Sec.

Che una piccola società di videogiochi del Texas potesse finire al centro di una guerra e nel mirino del Congresso non poteva prevederlo nessuno. Ma il caso solleva molte domande sul futuro di Wall Street, dove i piccoli investitori vogliono contare di più e avere più potere. "E' una rivoluzione partita dl basso" che regale poter ai piccoli: "non si può più tornare indietro, che sia una piattaforma o un'altra questo è il nuovo normale", ha commentato soddisfatto il co-fondatore di Reddit Alexis Ohanian.

I nodi del caso Gamestop - ritenuta da molti la quintessenza di una bolla - sono numerosi e in primo luogo c'è una carenza normativa. Di sicuro il dibattito sul cambiamento a Wall Street proseguirà riflettendo il maggiore acquisito dai piccoli investitori che, a casa con la pandemia e muniti di app per trading che non richiedono il pagamento di commissioni, si sono affacciati in prima persona sul mercato. In molti nel settore invitano alla cautela e li mettono in guardia: il successo iniziale non vuol dire un successo assoluto, il rischio - avvertono - è quello di un brusco risveglio.