Samsung presenta al CES le innovazioni per il 2021

L'edizione 2021 del Consumer Electronic Show di Las Vegas è entrata nel vivo, con Samsung che ha svelato i suoi prodotti hi-tech per la casa. Al centro c'è l'intelligenza artificiale dell'azienda, che non solo riconosce gli utenti ma comprende il contesto circostante per creare esperienze di utilizzo personalizzate e rispettose dell'ambiente.

Un esempio è Samsung Bot Care, che utilizza l'IA per rispondere ai comportamenti delle persone, agendo come un vero e proprio assistente robot. Sarà capace di imparare orari, impegni e abitudini per inviare messaggi di remind e aiutare nell'organizzazione della propria vita quotidiana e delle giornate più impegnative. Al momento non è in vendita ma, per quanto si è visto, è un prodotto già completo e in grado di funzionare in qualsiasi ambiente domestico.

Arriveranno invece a breve i televisori della linea microLed, tecnologia che migliora ulteriormente la base a Led, con pannelli auto-illuminanti composti da piccoli dot di dimensioni micrometriche (da qui il termine microLed) in grado di comportarsi in maniera indipendente tanto che, per dimensioni dello schermo maggiori, si potrà persino dividere la visione in quattro, per una fruizione contemporanea da sorgenti differenti, senza perdita di qualità. La gamma di TV lifestyle di Samsung include The Serif, The Frame, The Sero e The Terrace, una TV per esterni Qled 4K lanciata di recente, oltre a The Premiere, un proiettore laser 4K di qualità cinematografica.

L'incursione dell'intelligenza artificiale nella vita quotidiana si completa con JetBot 90 AI+ e Bot Handy. Il primo è un aspirapolvere che utilizza una tecnologia di riconoscimento degli oggetti per identificare e classificare quelli che incontra sul suo cammino e scegliere così il miglior percorso. Handy, in fase di sviluppo, potrà invece analizzare i materiali di cui sono fatti i vari oggetti, applicando quindi la giusta pressione nell'afferrarli e muoverli, così da aiutare gli utenti, sistemando stanze in disordine o sparecchiando una tavola.

Guardando al futuro, Samsung sta sviluppando ulteriori applicazioni concrete di tecnologia di IA: Bot Retail guiderà i clienti nei negozi mentre si migliora GEMS, l'esoscheletro che supporta negli spostamenti i pazienti con mobilità ridotta. Spostandosi in cucina, l'ultima versione dei frigoriferi Bespoke è caratterizzata da pannelli modulari e da una selezione di colori e materiali per personalizzare al meglio il prodotto. Il modello a quattro porte, disponibile in Italia da metà anno, include un nuovo Beverage Center e un Dual Ice-Maker, per la creazione sia dei classici cubetti di ghiaccio che dei nuovi Ice Bites di dimensioni minori, adatti a rinfrescare più velocemente le bevande.