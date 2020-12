Realme: smartphone economico per appassionati di videogame

Arriva in Italia in tempo per Natale il Realme 7i, uno smartphone economico che strizza l'occhio agli appassionati di videogiochi e a chi apprezza le batterie super-capienti.

Il dispositivo monta uno schermo ampio, da 6,5 pollici, con notch a goccia che ospita la fotocamera da selfie, da 8 megapixel. Sul retro, oltre al lettore di impronte, trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 48 mp, ultra grandangolare da 8 mp e macro da 2 mp.

All'interno ci sono il processore Helio G85 di MediaTek e la Gpu Mali-G52, coadiuvati da 4 GB di Ram e 128 GB di memoria interna espandibile usando uno dei tre slot a disposizione.

La batteria è da 6mila mAh, con ricarica veloce a 18 Watt (arriva al 29% in 30 minuti) e ricarica inversa per dare energia ad altri dispositivi. Lo smartphone è disponibile nei colori Glory Silver e e Victory Blue a un listino di circa 170 euro.