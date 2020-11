Arriva Ailyn, Intelligenza Artificiale scrive tweet perfetto

Si chiama Ailyn ed in grado di scrivere Il tweet perfetto, Il post virale di Instagram ma anche di consentire il massimo profitto sulla piattaforma e-commerce. E' l'intelligenza artificiale predittiva in grado di realizzare direttamente e in autonomia contenuti efficaci in lingua italiana, sviluppando la perfetta collaborazione uomo-macchina.

Ailyn - nata da una start up tutta italiana, fondata dal Gruppo Roncaglia, da Tembo e da un gruppo di professionisti fra i quali Daniele Chieffi e Alessandro Luciani - dai luoghi di relazione (social network) fino a quelli di transazione (eCommerce), analizza le scelte degli utenti su varie piattaforme al fine di predire e anticipare i trend. L'obiettivo è costruire insieme all'uomo scenari e contenuti che possano far ottenere un ingaggio migliore con le audience di riferimento, la massima percentuale del 'conversion rate' e accorciare i tempi di reazione delle aziende nel prendere decisioni legate all'andamento dei comportamenti stessi.

Ailyn, in pratica, automatizza tutte le fasi di analisi, di identificazione del tema corretto e più efficace, scrive il contenuto più adatto e che diventerà base di lavoro su cui interverrà l'intelligenza umana.