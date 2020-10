Arriva OnePlus 8T, è 5G e con schermo a 120 Hz

(ANSA) - MILANO, 15 OTT - OnePlus ha svelato ufficialmente lo smartphone 8T, un dispositivo dotato di connettività 5G che, per qualità, prestazioni e fascia di prezzo gareggia in un mercato della telefonia mobile in via di trasformazione. Punto forte del modello è la potenza sotto la scocca ma non solo: il display Fluid Amoled da 6,5 pollici a 120 Hz è il primo a ottenere una valutazione A+ da parte di DisplayMate, che analizza appunto la qualità dei pannelli degli smartphone di ultima generazione. Equipaggiato con il processore Qualcomm Snapdragon 865 5G e con un modem Snapdragon X55 5G, promette connettività multi-gigabit, prestazioni senza tentennamenti e qualità fotografica oltre la media, basata su una configurazione posteriore con quattro sensori (il più grande è da 48 MP), stabilizzazione ottica dell'immagine, e modalità notturna automatica. Il tutto, con il beneficio di un'elaborazione da parte dell'Intelligenza Artificiale che ottimizza gli scatti, soprattutto in condizioni di scarsa luminosità.

Grazie a un sistema che prevede l'impiego di due batterie da 30 Watt ognuna, il telefono sfrutta la tecnologia Warp Charge 65W per raggiungere una ricarica completa in meno di 40 minuti.

Altre caratteristiche includono: doppi altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos, la presenza del Wi-Fi 6, feedback tattile migliorato Haptic Vibration 2.0, supporto per USB 3.1, Bluetooth 5.1, NFC, slot per due schede SIM e uno scanner di impronte digitali sotto lo schermo.

OnePlus 8T 5G non è solo l'unico dispositivo della casa dotato dell'ultima versione di OxygenOS 11 ma anche il primo a livello globale, non prodotto da Google, con a bordo Android 11.

In vendita dal 20 ottobre, OnePlus 8T 5G sarà disponibile nella versione ;8 GB + 128 GB nei colori Aquamarine Green e Lunar Silver, al prezzo di 599 euro. La declinazione con ;12 GB + 256 GB, solo in Aquamarine Green, ha invece un costo di 699 euro.

