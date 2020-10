Einride Pod, camion elettrico autonomo rivoluziona trasporti

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Chiamare camion elettrico autonomo quello presentato dalla svedese Einride è davvero limitativo, perché questa soluzione ecologica per rivoluzionare i trasporti su gomma va ben oltre al concetto di 'veicolo'. Einride Pod - che inizierà i primi viaggi nei prossimi giorni - è infatti parte di un sistema che nei prossimi anni, con l'implementazione della tecnologia di guida autonoma, cambierà radicalmente il settore degli autotrasporti. La grande novità è che l'autista, che oggi gestisce tutte le fasi di carico e scarico dalla cabina del camion, lavorerà da un ufficio, collegato al veicolo attraverso un computer. E sarà sempre la 'rete' a permettere il dialogo con i committenti del trasporto e con i destinatari. Il Pod, opportunamente istruito da remoto nella sequenza del lavoro dal suo regista-camionista, si muoverà quindi in modalità 100% elettrica e 100% autonoma per completare la spedizione, il tutto con un impatto sull'ambiente davvero limitato. Secondo quanto afferma la società Einride, questo sistema di trasporto riduce i costi di consumo dell'energia (comparando quello del carburante dei veicoli tradizionali) fino al 70% e taglia del 60% i costi operativi fino al 60%. La produttività - eliminando la presenza dell'autista a bordo - cresce del 200% e, sommando tutte le fasi del trasporto, si ottiene una diminuzione delle emissioni di CO2 fino al 90%.

In qualità di operatori a distanza di autocarri autonomi a distanza, questi ex camionisti saranno i pionieri di una categoria di lavoro completamente nuova. L'operatore sarà responsabile della guida con controllo remoto dell'Einride Pod e la formazione includerà protocolli di sicurezza e protezione, gestione della guida a distanza e una vasta comprensione della tecnologia che è alla base del sistema. (ANSA).