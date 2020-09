Samsung: il 23 settembre svelerà il Galaxy S20 Fan Edition

Samsung mette in calendario un nuovo evento per mostrare gli ultimi prodotti Galaxy. Dopo l'appuntamento del 5 agosto scorso, dove ha svelato tra gli altri il Note 20 e il Note 20 Ultra, la società coreana è pronta a risalire sul palco virtuale per un'altra presentazione online.

La convocazione è il 23 settembre, per l'evento chiamato "Galaxy Unpacked for every fan".

Il nome lascia presumere che Samsung mostrerà il Galaxy S20 Fan Edition, una versione più economica del top di gamma S20, di cui mantiene alcune caratteristiche. Stando alle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, lo smartphone avrà uno schermo Amoled da 6,5 pollici con refresh rate a 120 Hz. Il processore dovrebbe essere lo Snapdragon 865, il più performante di Qualcomm, per la versione 5G, e l'Exynos 990 per la versione 4G.

Atteso nei negozi agli inizi di ottobre, il Galaxy S20 Fan Edition dovrebbe inoltre montare una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale e ultra-grandangolare entrambi da 12 megapixel, più un teleobiettivo da 8 mp, mentre la fotocamera anteriore sarebbe da 32 mp.

Tra le altre caratteristiche, il sensore di impronte integrato nello schermo e una batteria da 4.500 mAh con ricarica veloce e reverse charge. Lo smartphone sarà disponibile nei colori blu, bianco, lavanda, verde, rosso e arancione, a un prezzo che potrebbe aggirarsi sui 700 euro.