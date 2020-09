Il Moto G9 Plus punterà su fotocamera e batteria

Il prossimo smartphone economico di Motorola avrà una fotocamera performante e una batteria in grado di assicurare un'autonomia elevata. A rivelarlo è una pagina del sito di Orange Slovacchia, scovata dal sito tedesco WinFuture.de, che mostra le caratteristiche del Moto G9 Plus.

Il dispositivo, stando alla scheda tecnica, monta un display da 6,81 pollici, con un foto che ospita la fotocamera frontale da 64 megapixel. Sul retro c'è un quadrupla fotocamera con sensore principale sempre da 64 mp. Al momento non è noto il processore dello smartphone, che può contare su 4 GB di Ram e 128 GB di memoria interna. La batteria è piuttosto capiente, da 5mila mAh. Il prezzo indicato per il Moto G9 Plus, almeno in Slovacchia, è di circa 250 euro.