SkyDrive SD-03, primo volo di prova per il drone monoposto

(ANSA) - ROMA, 03 SET - Anche se con fare un po' 'incerto' l'innovativo drone monoposto SD-03 della nipponica SkyDrive ha volato per la prima volta con un uomo a bordo sull'area del Toyota Test Field a Tokyo, muovendosi a bassa quota sul terreno del centro prove per circa quattro minuti grazie a 8 motori elettrici indipendenti. La notizia, che è stata amplificata dalla diffusione virale del video, conferma che dopo la presentazione di questo ambizioso progetto da parte di SkyDrive Inc - uno sviluppatore di soluzioni per la mobilità aerea urbana - la soluzione costituita da un piccolo velivolo elettrico con decollo e atterraggio verticale (eVTOL) ha buone possibilità di diventare un nuovo rivoluzionario mezzo di trasporto nelle megalopoli del futuro. ''Siamo estremamente soddisfatti di aver effettuato in Giappone il primo test di un'auto volante con pilota a bordo - ha commentato Tomohiro Fukuzawa, Ceo di SkyDrive - a soli due anni da quando abbiamo fondato la nostra azienda con l'obiettivo di commercializzare tali aeromobili.

Miriamo a portare il nostro esperimento al livello successivo nel 2023 e a tal fine accelereremo lo sviluppo della tecnologia e quello del nostro business. L'obiettivo è di realizzare auto volanti che siano un mezzo di trasporto accessibile e conveniente nei cieli e di fare in modo che le persone possano sperimentare un nuovo modo di vivere sicuro, protetto e confortevole''. (ANSA).