Fortnite, su eBay centinaia d'iPhone con il gioco installato

Dopo che Apple ha eliminato l'applicazione del popolarissimo videogame Fortnite dal suo negozio di app, online c'è chi prova a fare affari. Su eBay sono infatti centinaia le inserzioni di chi vende iPhone di seconda mano, più o meno datati, con il gioco già installato e a cifre esorbitanti.

Sull'eBay americano si spazia da offerte ragionevoli, come l'iPhone SE del 2020 con Fortnite a 345 dollari, fino ai 10mila dollari chiesti per un iPhone X, modello lanciato sul mercato a fine 2017.



Gli annunci non mancano nemmeno sull'eBay italiano, dove l'iPhone X con Fortnite è in vendita ad esempio a Livorno a 3mila euro, e dove spicca un iPhone XR a Sassari a 9mila euro. C'è anche chi, dalla provincia di Mantova, prova a vendere un iPhone 6s, smartphone che risale all'autunno 2014, a 700 euro, e fissa l'offerta minima a 300 euro.



Fortnite è stata rimossa dal negozio di applicazioni di Apple, e anche da quello di Google, la settimana scorsa. Il motivo, in entrambi i casi, è un aggiornamento di Fortnite che consentiva agli utenti di pagare direttamente Epic Games, la società proprietaria del gioco, per ogni acquisto fatto all'interno dell'applicazione, bypassando i sistemi di pagamento di Apple e Google, e quindi togliendo loro la percentuale del 30% che riscuotono su ogni mini-transazione che avviene dentro le app.