Zte, ecco il primo telefono con fotocamera sotto al display

Sarà Zte la società portare nei negozi il primo smartphone al mondo con fotocamera frontale inserita sotto allo schermo. L'azienda cinese ha infatti annunciato che l'1 settembre svelerà in Cina, battendo la concorrenza, il dispositivo Axon 20 5G, che come particolarità più evidente ha un display senza notch, forellini e meccanismi a scomparsa per la fotocamera da selfie.

"Tutti i principali attori del settore hanno lavorato a uno smartphone con fotocamera sotto al display", osserva Zte in una nota, ma l'Axon 20 "sarà il primo smartphone 5G al mondo prodotto in serie" a integrare questa caratteristica. Tra le aziende che hanno già mostrato prototipi di smartphone con l'obiettivo collocato sotto allo schermo ci sono le cinesi Oppo e Xiaomi.