Microsoft, trimestre sopra le attese

Microsoft chiude in quarto trimestre dell'esercizio con ricavi in rialzo del 13% a 38,03 miliardi di dollari, sopra le attese degli analisti. L'utile netto e' calato del 15% a 11,2 miliardi di dollari pur risultando migliore delle previsioni. "Gli ultimi cinque mesi hanno chiarito" l'importanza della tecnologia e "noi siamo l'unica societa' in grado di aiutare ogni azienda a trasformarsi e immaginare come poter centrare i bisogni dei clienti", ha messo in evidenza Satya Nadella, l'amministratore delegato di Microsoft.