OnePlus Nord, smartphone accessibile con fotocamera top

Uno smartphone accessibile con fotocamera al top che sostiene il percorso verso il 5G. Arriva OnePlus Nord, svelato in realtà aumentata, primo evento al mondo per uno smartphone, in questa modalità. Insieme al dispositivo l'azienda cinese lancia anche il guanto di sfida ad Apple e Google con gli auricolari true-wireless OnePlus Buds, anche questi ad un prezzo concorrenziale.

"OnePlus Nord è un importante traguardo, siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per condividere la migliore tecnologia con più persone possibile in tutto il mondo. Siamo entusiasti di presentare finalmente uno smartphone più accessibile che si affianchi agli altri prodotti della famiglia OnePlus", ha spiegato Pete Lau, fondatore e Ceo di OnePlus.

Punto di forza del Nord è la fotocamera dotata dello stesso sensore Sony IMX586 da 48 MP presente sulla linea flagship OnePlus 8, completo di un'apertura f/1.75 per far entrare una buona quantità di luce ed è dotato della stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS) per ridurre le sfocature e le vibrazioni nelle foto e nei video. Inoltre, ha una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP, una fotocamera macro e un sensore di profondità. La modalità Nightscape, disponibile sia sull'obiettivo principale posteriore che sull'ultra-grandangolare, permette scatti notturni grazie alla fotografia computazionale avanzata. Infine, Nord è il primo dispositivo OnePlus ad essere dotato di una doppia fotocamera frontale, con algoritmi avanzati di elaborazione delle immagini per garantire una nitidezza e dettagli migliorati. Dotato di una fotocamera principale da 32 MP, la fotocamera frontale a più alta risoluzione mai montata su uno smartphone OnePlus, Nord cattura bei selfie, sia di giorno che di notte. La fotocamera frontale principale supporta anche l'acquisizione di video in alta qualità a 4K fino a 60 fps. La fotocamera frontale da 8 MP ultra-grandangolare offre un campo visivo da 105 gradi, consentendo agli utenti di effettuare selfie di gruppo con facilità.

Tra le altre caratteristiche del dispositivo, un’esperienza di utilizzo fluida grazie al display Fluid AMOLED da 6.44" con un refresh rate a 90 Hz; il processore Qualcomm Snapdragon™ 765G 5G, che garantisce una maggiore velocità della CPU, un rendering grafico più veloce del 30% rispetto al suo predecessore e un motore AI dedicato che aiuta a fornire le massime prestazioni di gioco. Con fino a 12 GB di RAM potenziata, gli utenti Nord potranno sperimentare un gioco più potente e un multitasking fluido. Come i flagship della serie OnePlus 8, Nord viene fornito con OxygenOS 10.5, il software più aggiornato e veloce di OnePlus. OxygenOS 10.5 è dotato di caratteristiche come la modalità Dark Mode, la Zen Mode.

Nord inoltre supporta la caratteristica Warp Charge 30T di OnePlus, presente sui prodotti flagship: porterà la batteria da 4.115 mAh di OnePlus Nord da scarica al 70% in mezz'ora, e la velocità di carica non verrà ridotta - promette l'azienda - con l’utilizzo di social media o giochi. Utilizzando il machine learning, Nord è in grado di cambiare il modo in cui il telefono si ricarica durante la notte per ridurre la quantità di tempo che trascorre al 100%, migliorando così la salute della batteria. Così come i flagship, OnePlus Nord riceverà due anni di aggiornamenti software e tre anni di aggiornamenti di sicurezza.

OnePlus Nord arriva nei colori Blue Marble e Gray Onyx e sarà disponibile su http://onepl.us/Italy e su Amazon partire dal 4 agosto 2020. Nella versione 8GB+128GB nei colori Blue Marble e Gray Onyx costa 399 euro. Nella versione 12GB+256GB nei colori Blue Marble e Gray Onyx costa 499 euro.



Oltre a Nord, l'azienda cinese lancia anche i suoi primi auricolari true-wireless, OnePlus Buds, progettati per offrire una riproduzione audio di qualità e la libertà wireless. Il tutto a 89 euro, potranno essere preordinati a partire dal 21 luglio, ore 17.00.

Grazie alla tecnologia Warp Charge, una breve ricarica di 10 minuti di OnePlus Buds all’interno della custodia offre 10 ore di autonomia audio, mentre una ricarica completa insieme alla custodia offre fino a 30 ore di riproduzione musicale di alta qualità. Dotati di tre microfoni attivi integrati in ogni auricolare per ridurre il rumore ambientale, OnePlus Buds raccolgono facilmente le frequenze vocali e producono registrazioni vocali e chiamate chiare e nitide. Buds sono inoltre dotati di un rating di resistenza all'acqua IPX4 per gestire gli schizzi d'acqua provenienti da qualsiasi direzione, il che li rende un compagno valido durante gli allenamenti o una corsa abituale. OnePlus Buds saranno disponibili in 3 colori: White, Grey e Nord Blue.