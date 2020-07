Amazon, su Prime Video arrivano i profili

Amazon si allinea alle altre piattaforme di contenuti in streaming, come Netflix, introducendo nel servizio Prime Video la possibilità di creare profili diversi per i vari membri della famiglia. Per ogni account Prime Video collegato a un account Amazon si potranno creare fino a sei profili utente, e cioè un profilo principale predefinito più cinque profili aggiuntivi, che potranno essere normali, cioè per adulti, o per bambini, con accesso limitato ai contenuti. Non tutti e sei i profili potranno accedere a Prime Video contemporaneamente: la fruizione simultanea è limitata a tre profili alla volta, che scendono a due in caso si guardi lo stesso contenuto nello stesso momento. "Per ogni profilo vengono mostrati titoli consigliati, cronologia di visione, episodi già visti della stagione e Lista Video diversi, a seconda delle attività del profilo stesso", spiega Amazon. In pratica ciascun utente avrà un profilo personalizzato che tiene traccia di ciò che vede e in base a quello consiglia altri titoli.