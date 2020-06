Usa: 'americani che lavorano da casa in mirino hacker russi'

Gli americani che lavorano da casa sarebbero finiti nel mirino di hacker russi che vogliono usarli per entrare nelle reti delle loro società e del governo americano. Lo riporta il New York Times citando le rilevazioni di Symantec Corporation, una divisione di Broadcom. Nelle ultime settimane gli hacker avrebbero cercato di iniettare nelle reti aziendali un ransomware, ovvero un malware che limita l'accesso al proprio computer e chiede un riscatto per 'liberarlo'. La denuncia di Symantec Corporation preoccupa le autorità statunitensi in vista delle elezioni presidenziali di novembre.