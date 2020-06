Arriva in Italia Echo Auto, Alexa va su strada

Arriva in Italia Echo Auto, il dispositivo di Amazon, con l'assistente vocale Alexa che sbarca a bordo. Il formato somiglia a quello di una vecchia audiocassetta, si alimenta con la presa da 12V o la porta Usb presenti nell'automobile e si connette all'impianto stereo attraverso un cavo audio con jack da 3,5mm o via Bluetooth.

Il dispositivo è supportato da 8 microfoni, che sfidano l'acustica interna di un'automobile con musica e rumori della strada; si connette all'assistente vocale attraverso l'app Alexa sul proprio smartphone, iOS o Android, e utilizza, per la connessione, il piano dati già esistente del cliente, dando così accesso a moltissime funzionalità Alexa come la musica, le telefonate, la lettura delle notizie o di un audiolibro. Oppure impostare un memo per andare a ritirare i vestiti in lavanderia, creare l apropria lista della spesa o controllare i dispositivi della smart home, senza distogliere lo sguardo dalla strada.

"Molti clienti ci hanno segnalato il desiderio di avere accesso ad Alexa ovunque si trovino. Siamo lieti di offrire loro un modo semplice per aggiungere Alexa alla loro automobile", afferma Eric Saarnio, Vice Presidente, Amazon Devices EU. Echo Auto è disponibile da oggi su Amazon.it a 59,99 euro.