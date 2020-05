Apple: stampa,produce anche in Vietnam per tensioni Usa-Cina

Apple avrebbe chiesto ai partner asiatici che costruiscono l'iPhone di spostare parte della produzione dalla Cina al Vietnam e all'India. Lo riferisce il quotidiano taiwanese DigiTimes citando fonti interne all'industria. La mossa punterebbe a diversificare i luoghi di produzione, anche alla luce delle crescenti tensioni tra Stati Uniti e Cina.

Il Vietnam sembra essere il Paese scelto da Apple anche per produrre parte degli auricolari AirPods. A darne notizia è stato due settimane fa il quotidiano giapponese Nikkei, secondo cui la produzione degli AirPods in Vietnam sarebbe iniziata a marzo. La conferma è arrivata negli ultimi giorni da alcuni utenti che su Twitter e forum specializzati hanno mostrato gli AirPods Pro acquistati con la scritta "assemblato in Vietnam".