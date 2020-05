Samsung, il Galaxy S20 va sotto le armi

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - Samsung manda sotto le armi il suo smartphone top di gamma. L'azienda sudcoreana svela negli Stati Uniti una versione del Galaxy S20 pensata per equipaggiare gli operatori del governo e del dipartimento della Difesa. Si chiama Galaxy S20 Tactical Edition (TE), e ha un software personalizzato sulle esigenze di chi scende sul campo.

Tra i punti di forza, spiega Samsung, c'è l'architettura DualDAR, che offre due livelli di crittografia dei dati basati sugli standard della Nsa, l'agenzia Usa di sicurezza nazionale, per proteggere i dati top-secret nelle missioni.

Oltre al software personalizzato, alla crittografia potenziata e alla compatibilità con le reti e con altri dispositivi impiegati in ambito militare, il Galaxy S20 TE è un "rugged phone", cioè un telefono resistente, pensato per reggere agli urti, polvere e acqua, grazie anche a una scocca ad hoc. Lo smartphone sarà disponibile nel terzo trimestre.(ANSA).