Mercato smart speaker +8% nel trimestre

L'emergenza sanitaria non atterra il mercato degli smart speaker, che ha chiuso il primo trimestre con 28,2 milioni di dispositivi consegnati a livello globale e una crescita dell'8,2% su base annua. Lo riferiscono i ricercatori di Strategy Analytics, che evidenziano gli effetti della pandemia sul mercato cinese e su quelli occidentali.

Tra le aziende Amazon consolida la leadership, con una quota di mercato in aumento dal 21,5 al 23,5%. Segue Google, che passa dal 17,9 al 19,3%. A farne le spese sono le aziende cinesi Baidu, Alibaba e Xiaomi, che registrano una market share in calo a causa dei problemi di produzione e di domanda legati alla diffusione del coronavirus in Cina.

Per il secondo trimestre, tuttavia, gli analisti prevedono che la quota delle tre compagnie asiatiche tornerà a crescere Allo stesso tempo, "Amazon e Google finiranno sotto pressione a causa dell'impatto dei lockdown sul mercato nordamericano e su quello europeo".