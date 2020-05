Amazon svela il nuovo tablet Fire HD 8

Amazon lancia il nuovo Fire HD 8, un tablet da 8 pollici che punta sulla buona qualità del display per fruire dei contenuti offerti dalla compagnia - come le serie tv di Prime Video - e sul prezzo competitivo. Il dispositivo ha uno schermo da 8 pollici ad alta definizione incastonato in una cornice marcata. Il processore, assicura Amazon, è del 30% più veloce rispetto al modello precedente. Integra 2 GB di Ram e lo spazio di archiviazione è da 32 o 64 GB, espandibile fino a un TB.

Il sistema operativo è Fire OS, basato su Android, e il negozio di applicazioni è quello di Amazon (non il Google Play). La batteria promette 12 ore di autonomia.

"Il nuovo tablet Fire HD 8 offre contenuti di qualità, maggiore spazio di archiviazione, maggiore durata della batteria, e il tutto a un prezzo incredibilmente conveniente", afferma Eric Saarnio, vicepresidente di Amazon Devices in Ue.

"Con accesso a milioni di film, serie TV, eBook, canzoni, riviste e tanto altro, Fire HD 8 è il tablet perfetto per l'intrattenimento". Il tablet è prenotabile da oggi sul sito di Amazon a 99 euro, con consegna dal 3 giugno.