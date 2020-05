Apple svela il nuovo MacBook Pro 13

Apple svela l'ultimo nato della famiglia di portatili della Mela. E' il MacBook Pro da 13 pollici, che si aggiorna con una nuova tastiera: la Magic Keyboard con meccanismo a forbice, che sostituisce la problematica tastiera con meccanismo a farfalla.

Il computer, con display Retina, integra processori Intel di decima generazione, che promettono prestazioni grafiche fino all'80% più veloci rispetto ai MacBook precedenti. La memoria è da 8 o 16 GB, in base al modello scelto, e lo spazio d'archiviazione minimo passa da 128 a 256 GB sul modello base, per raggiungere i 512 GB sugli altri due disponibili.

Non mancano Touch Bar, Touch ID e altoparlanti stereo. Il MacBook Pro da 13 pollici è disponibile da subito nel negozio online di Apple, con consegna in settimana. Il prezzo parte d 1.530 euro per il modello base e da 2.230 per il modello con processore più potente, e sale fino a oltre i 4mila euro in base alla configurazione scelta.