Bezos e Musk più ricchi con la pandemia

Il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, e il Ceo di Tesla, Elon Musk, sono tra i miliardari che, in tempi del Covid, vedono crescere le proprie ricchezze. Lo rileva un rapporto del think tank progressista Institute for Policy Studies, da cui emerge che, tra il 1/o gennaio e il 10 aprile, 34 dei 170 uomini più facoltosi d'America hanno aumentato le proprie fortune di decine di milioni di dollari. Otto di questi paperoni hanno aggiunto al loro capitale almeno un miliardo di dollari, e i primi cinque appartengono al mondo dorato della tecnologia.

Al primo posto c'è Bezos, che al 15 aprile ha incrementato le sue ricchezze di 25 miliardi di dollari rispetto all'inizio dell'anno. Terza è l'ex moglie MacKenzie Bezos, con 8,6 miliardi. In mezzo c'è Musk, con 5 miliardi in più al 10 aprile.

Seguono Eric Yuan, fondatore della gettonatissima app Zoom, con 2,58 miliardi, l'ex Ceo di Microsoft Steve Ballmer con 2,2 miliardi.

Tra il 18 marzo e il 10 aprile la ricchezza dei miliardari Usa è aumentata di 282 miliardi, con un guadagno di quasi il 10%, mentre nelle stesse tre settimane - evidenzia il think tank - 22 milioni di statunitensi hanno perso il lavoro.