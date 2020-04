Mercato smartphone 2020 a -26% in Europa

(ANSA) - ROMA, 16 APR - Il mercato europeo degli smartphone subirà, a causa del coronavirus, un impatto più pesante rispetto a quello che ha interessato la telefonia mobile durante la crisi finanziaria del 2008. Lo prevedono gli analisti di Idc, secondo cui quest'anno il settore potrebbe verosimilmente perdere oltre un quarto del suo valore.

In base alle stime, nello scenario giudicato più probabile il mercato europeo degli smartphone nel 2020 vedrà il suo valore diminuire del 26,8%. Nello scenario più roseo il calo è contenuto al 10%, mentre in quello più nero il crollo raggiunge 47,1%. "In Europa l'impatto più pesante si registrerà in paesi come l'Italia e la Spagna, i più colpiti dall'epidemia, "ma nel nostro scenario più probabile ci aspettiamo che quasi tutti i mercati europei caleranno di circa un quinto", spiega l'analista Marta Pinto.

Nel primo trimestre i problemi hanno riguardato la produzione, e quindi l'offerta. "Questi problemi ora sono finiti, ma i mercati adesso si trovano ad affrontare una situazione completamente nuova che vede la domanda al collasso".

Altro fattore a pesare sulla contrazione del mercato europeo, aggiunge Pinto, è la svalutazione fuori dall'Eurozona, con deprezzamenti che hanno interessato dalla corona norvegese al rublo russo, passando per diverse valute dell'Europa Orientale.(ANSA).