La startup Artiness vince Action for 5G di Vodafone

La startup Artiness vince la seconda edizione di Action for 5G di Vodafone, il bando dedicato a startup, Pmi e imprese sociali che vogliono contribuire con le loro idee innovative allo sviluppo del 5G in Italia. Artiness è stata fondata nel 2018 da ricercatori e professori del Dipartimento di Bioingegneria del Politecnico di Milano e porta la realtà aumentata a supporto del personale medico. Tramite algoritmi e metodi proprietari, ha sviluppato una soluzione che permette di trasformare le immagini mediche di un paziente in dettagliati modelli 3D visualizzabili come ologrammi in realtà aumentata dall'equipe medica, per supportare sia la fase di preparazione sia quella di esecuzione di un intervento. Vodafone ha deciso di investire complessivamente su questa giovane startup milanese circa 1 milione di euro in finanziamenti e servizi.

Il 5G di Vodafone permetterà ad Artiness di introdurre il supporto da remoto, così specialisti e medici esperti potranno interagire con il medico in sala operatoria sui modelli virtuali olografici 3D in modo fluido e ad altissima definizione. Durante le prime fasi del programma Action for 5G, Artiness ha potuto sviluppare un prototipo e una dimostrazione live in 5G simulando una procedura di riparazione della valvola mitralica su un cuore porcino attraverso l'utilizzo di un banco prova in vitro. Ora, nella fase di "Sviluppo Prodotto", Artiness potrà finalizzare la soluzione e validarla con trial tecnici e clinici in 5G coinvolgendo strutture ospedaliere interessate a sperimentare sul campo questa nuova tecnologia innovativa. Attualmente è in corso la terza edizione di Action for 5G, dal 2017 ad oggi sono già sei i progetti finanziati.