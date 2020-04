OnePlus lancia i nuovi top di gamma

OnePlus svela i suoni nuovi smartphone top di gamma. In un evento online - la norma al tempo del coronavirus - la società cinese ha mostrato i dispositivi OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, che puntano sulla qualità dello schermo per sfidare i flagship delle aziende rivali.

Punto di forza di OnePlus 8 Pro è proprio il display Amoled da 6,78 pollici, fluido e reattivo, con frequenza d'aggiornamento a 120 Hz. Sul retro monta una quadrupla fotocamera con sensore principale da 48 megapixel targato Sony, affiancato da un grandangolare sempre da 48 mp e sempre Sony, un teleobiettivo con zoom ibrido 3x ibrido e digitale 30x, e una fotocamera da 5 mp con filtro a colori distintivo.

Lo smartphone integra il processore 5G Snapdragon 865, il più performante prodotto da Qualcomm. La batteria da 4510 mAh sfrutta la ricarica wireless a 30W che promette di arrivare al 50% di carica in 30 minuti (23 minuti col cavo). Disponibile da subito in preordine, OnePlus 8 Pro arriva in due configurazioni e tre colori: con 8GB di Ram e 128GB di memoria interna nel colore Onyx Black, a circa 900 euro; con 12GB+256GB nei colori Glacial Green e Ultramarine Blue a poco più di mille euro.

Più economico è OnePlus 8, che si presenta con un display da 6,55 pollici e refresh rate a 90 Hz. Il comparto fotografico posteriore schiera tre sensori: uno principale da 48 megapixel prodotto da Sony, coadiuvato un grandangolare da 16 mp e da un sensore macro da 2 mp.

Il processore resta lo Snapdragon 865. La batteria da 4300 mAh si ricarica al 50% con 22 minuti di collegamento alla presa elettrica. Anche OnePlus 8 si può preordinare subito: la versione 8GB+128GB, nei colori Onyx Black e Glacial Green, ha un listino poco sopra i 700 euro; per il 12GB+256GB, nei colori Glacial Green e InterstellarGlow, il prezzo sale di cento euro.