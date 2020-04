Gran Bretagna studia tracciamento con Apple-Google

Nel Regno Unito il Servizio sanitario nazionale starebbe lavorando con Apple e Google per un'app, che attraverso la tecnologia Bluetooth consenta il tracciamento del contagio. Ad annunciare la novità, come riporta Bbc, è stato il ministro della salute Matt Hancock in un briefing alla stampa sulla situazione della pandemia nel paese.

Prima del lancio ufficiale, il team di innovazione digitale del servizio sanitario testerà una versione del software da questa settimana nel nord dell'Inghilterra. L'app si basa su una iscrizione volontaria, che manda un alert nel caso in cui si è entrati in contatto recentemente con una persona contagiata e consiglia di stare in quarantena. L'utente contagiato la cui situazione è comprovata da un test, deve inserire un codice di verifica ricevuto insieme al referto sanitario.

Nella conferenza stampa il ministro ha fatto riferimento contatti con le società tecnologiche come Apple e Google, che proprio venerdì scorso hanno annunciato una iniziativa congiunta per facilitare il tracciamento ai governi di tutto il mondo.