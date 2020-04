Apple, negozi Usa chiusi fino a maggio

(ANSA) - ROMA, 3 APR - Apple lascerà chiusi i negozi negli Usa almeno fino agli inizi di maggio. Lo scrive Bloomberg citando una nota interna firmata dalla vicepresidente responsabile per il retail e le risorse umane, Deirdre O'Brien, in cui si spiega che anche il telelavoro proseguirà fino all'inizio del mese prossimo.

"Gli accordi di lavoro flessibile rimarranno in vigore per tutti gli uffici, e tutti i negozi al dettaglio resteranno chiusi fino agli inizi di maggio", si legge nella comunicazione ai dipendenti. "Apple continua a monitorare le condizioni locali per ogni struttura su base giornaliera", e prenderà "decisioni per la riapertura sulla base di analisi approfondite e ponderate, e delle ultime indicazioni fornite dai governi locali e dagli esperti di sanità pubblica".

Nella nota O'Brien afferma inoltre che Apple sta "lavorando per assicurarsi che i genitori abbiano il sostegno e la flessibilità necessari". La compagnia è consapevole che "molti genitori stanno bilanciando il telelavoro e la scuola a distanza", aggiunge O'Brien invitando i dipendenti a confrontarsi apertamente con il management.(ANSA).