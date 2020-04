Da Realme un tris di smartphone

Realme svela tre nuovi smartphone economici. In un evento online per il mercato italiano, l'azienda cinese ha presentato tre nuovi dispositivi in arrivo sugli scaffali. Il più potente è il Realmi 6, a cui si aggiungono il 6i e il 3C.

Il Realme 6 ha uno schermo da 6,5 pollici con frequenza di aggiornamento a 90 Hz. Sul retro è alloggiata una quadrupla fotocamera, con un sensore principale da 64 mp, un grandangolare da 8 mp, un obiettivo macro e uno monocromatico. La fotocamera anteriore è da 16 mp. All'interno c'è il processore MediaTek Helio G90T, insieme a 4 o 8 GB di Ram e a 64 o 128 GB di memoria interna. La batteria è da 4.300 mAh, con caricatore a 30 W che promette una ricarica completa in 60 minuti; ha un lettore laterale di impronta digitale. In due colori - Comet White e Comet Blue - sarà disponibile dal 6 aprile a un prezzo da 230 a 300 euro in base alla configurazione scelta.

Il Realme 6i ha display da 6,5 pollici e quadrupla fotocamera posteriore: 48 megapixel coadiuvato da un ultra grandangolare da 8 mp, una lente per ritratti e una macro. La fotocamera da selfie è da 16 mp. Capiente la batteria, da 5mila mAh con ricarica veloce a 18W e funzione di reverse charging. Tra le particolarità, lo slot per la sim card a 3 scompartimenti. L processore è il MediaTek Helio G80, con 4 GB di Ram e 128 GB di memoria. Sarà disponibile prossimamente nei colori Green Tea e White Milk a 200 euro.

Il Realme 3C, infine, è uno smartphone di fascia bassa. Ha schermo da 6,52 pollici con piccolo notch a goccia, tripla fotocamera posteriore (12 mp più lente per ritratti e macro), e una fotocamera anteriore da 5 mp. Il chip è il MediaTek Helio G70, con 3 GB di Ram e 64 GB di memoria . La batteria è sempre da 5mila mAh e con ricarica inversa. Arriverà nelle prossime settimane nei colori rosso e blu a 160 euro.