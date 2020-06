YouTube sfida TikTok, testa video da 15 secondi

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - YouTube è pronta a sfidare TikTok.

La compagnia di proprietà di Google ha annunciato l'avvio del test di una nuova funzione per registrare e pubblicare filmati brevi, da 15 secondi. La notizia conferma l'indiscrezione circolata nei mesi scorsi, secondo cui il nuovo strumento di TouTube si chiamerà "Shorts" e sarà messo a disposizione degli utenti entro l'anno. In base a quanto spiega YouTube sul suo sito, la novità consentirà agli utenti di registrare brevi clip dall'applicazione per smartphone, che saranno poi pubblicati sulla piattaforma come un unico video. Il funzionamento descritto è simile a quello di TikTok. Il test è in corso con un numero ristretto di utenti, e non è ancora noto quando avverrà il lancio ufficiale. YouTube è solo una delle compagnie hi-tech che puntano a inseguire il successo di TikTok. Instagram sta sperimentando in Brasile - e da questa settimana anche in Francia e in Germania - un suo strumento per video brevi chiamato Reels, e Facebook sempre in Brasile sta testando Lasso, una app per pubblicare video in cui si balla o si fa lip-sync sulle canzoni.(ANSA).