TikTok ora scommette sui video didattici

TikTok punta a diversificare i contenuti con video di taglio educativo e didattico che vanno ad affiancarsi a quelli di intrattenimento. Il social ha avviato il programma #ImparaConTikTok, volto a divulgare i video didattici dalla letteratura allo sport, dalla musica al lifestyle, dalla cucina ai viaggi, fino alle questioni sociali.

Il programma coinvolge esperti, associazioni, educatori e creators con varie competenze. In Italia tra i primi ad aver accolto l'iniziativa ci sono gli Uffizi di Firenze, l'Unione nazionale consumatori e l'ente no-profit Diversity, che si aggiungono ad alcuni personaggi popolari su TikTok come lo chef Bruno Barbieri e il pasticciere Damiano Carrara.

"Dal suo lancio, nel 2018, TikTok è rapidamente diventata una destinazione di riferimento per l'intrattenimento in video pillole brevi. Ora il nostro obiettivo è costruire su questa eredità, riunendo sulla stessa piattaforma divertimento e apprendimento", ha detto Rich Waterworth, general manager di TikTok per l'Ue.