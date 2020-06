AI e digitale, Eurocamera si dota di una commissione'ad hoc'

Il Parlamento europeo ha dato il via libera all'istituzione di una commissione speciale sul digitale e l'intelligenza artificiale con 574 sì, 41 voti contrari e 72 astensioni.

La nuova commissione speciale, che ha un mandato di 12 mesi potenzialmente prorogabile, studierà l'impatto e le sfide dell'introduzione dell'intelligenza artificiale (Ai) e proporrà una tabella di marcia con gli obiettivi dell'Ue per il settore e le misure da adottare per raggiungerli. I nomi dei 33 membri della commissione speciale saranno annunciati in una delle prossime plenarie dell'Europarlamento.