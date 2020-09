Binaghi: 'Rimborso Internazionali con super-voucher'

"Rimborseremo chi aveva comprato i biglietti per gli Internazionali di Tennis di Roma (chiusi al pubblico, ndr) con un super voucher con valore maggiorato del 25% da spendere nei prossimi due anni, sia per gli Internazionali che per l'Atp NextGen di Milano e anche per le Atp Finals di Torino". Lo ha annunciato il presidente della Federtennis Angelo Binaghi alla presentazione della 77esima edizione degli Internazionali di tennis Bnl di Roma in programma dal 14 al 21 settembre al Foro Italico.