Tennis: 11 aprile 27 anni fa Sampras n.1, recordman ancora lui

L'11 aprile del 1993 lo statunitense Pete Sampras superò nella finale del Japan Open di Tokio il connazionale Brad Gilbert con un periodico 6-2 6-2 6-2. Tre giorni prima, approdando ai quarti di finale, era diventato matematicamente, n.1 del mondo per la prima volta in carriera (classifica che sarebbe stata ufficializzata lunedì 12 aprile).

Sampras avrebbe occupato la prima posizione del ranking per ben 286 settimane nella sua carriera: meglio di lui ha fatto Roger Federer, a quota 310 (Djokovic è al terzo posto con 282).

Sampras però vanta il record assoluto di annate chiuse da n.1: ben sei, tra l'altro consecutive, dal 1993 al 1998.

Lo statunitense ha conquistato in carriera ben 14 titolo del Grande Slam: il primo nel 1990, quando aveva da poco compiuto 19 anni, agli Us Open del 1990, battendo in finale il connazionale Andre Agassi in tre set. L'ultimo, sempre agli Us Open, nel 2002: l'avversario della finale sarebbe stato ancora una volta Andre Agassi, sconfitto 6-3 6-4 5-7 6-4.

La loro è stata una delle rivalità più emozionanti nella storia del tennis: si sono incontrati 34 volte, con 20 vittorie di Pete e 14 di Andre.