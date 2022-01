Sci: cdm;Goggia la più veloce nella 2/a prova discesa Zauchensee

(ANSA) - ZAUCHENSEE (AUSTRIA), 14 GEN - L'azzurra Sofia Goggia, dominatrice della stagione dopo aver vinto le prime tre gare disputate, ha realizzato il miglior tempo (1'47"19) nella 2/a prova cronometrata in vista della discesa di cdm di domani a Zauchensee, seguita domenica da un superG.

Alle spalle della Goggia, che aveva registrato il secondo miglior tempo nella prima prova, ci sono la ceca Ester Ledecka e la elvetica Lara Gut-Behrami.

Per l'Italia ci sono poi in particolare l'8/o tempo di Nicol Delago in 1'48"47 ed il 12/o di Federica Brignone in 1'48"76.

Anche oggi la statunitense Breezy Jonhson, che in questo scorso di stagione con tre secondi posti è stata l'unica velocista a cercare di tenere testa a Goggia, non ha preso parte alla prova per problemi fisici. Pertanto domani non dovrebbe poter gareggiare. (ANSA).