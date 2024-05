L'Inter stavolta non si distrae, 5-0 al Frosinone CRONACA e FOTO

Frosinone-Inter 0-5 CRONACA nell'anticipo della 35esima giornata di Serie A

GOL

All'84' Frosinone-INTER 0-5! Rete di Thuram! Soulé prova un dribbling sulla trequarti con Lautaro che affonda il contrasto: la palla prende velocità e lancia Thuram in campo aperto. Il francese arriva in area di rigore e scavalca Cerofolini con uno scavetto con il mancino.

All'80' Frosinone-INTER 0-4! Rete di Lautaro Martínez! Cross profondo di Cuadrado, respinto male da Zortea sui piedi di Lautaro: il numero 10 dell'Inter si gira sul mancino e batte Cerofolini verso il palo di destra.

Al 77' Frosinone-INTER 0-3! Rete di Buchanan! L'esterno nerazzurro riceve a centrocampo, sulla corsia mancina: punta Zortea che indietreggia fino all'area di rigore, con il canadese che poi calcia a giro con il destro, trovando la rete verso l'angolo basso di destra.

Al 60 Frosinone-INTER 0-2! Rete di Arnautović! Barella pesca in area Frattesi con un passaggio filtrante: l'ex Sassuolo serve un rasoterra al centro dove arriva Arnautovic, che mette in rete con il destro.

Al 19 Frosinone-INTER 0-1! Rete di Frattesi! I nerazzurri recuperano palla con un pressing in fase offensiva, con Dimarco che serve Thuram in area: l'attaccante francese mette poi in mezzo dopo Frattesi deve solo spingere la palla in rete.

Frosinone-Inter

LA PARTITA

L'Inter torna a vestire l'abito buono e a distanza di una settimana dal ko col Sassuolo ritrova la vittoria a Frosinone nell'anticipo della 36/a giornata. I neo campioni d'Italia sfondano quota 90 (92) per la terza volta nella loro storia e lanciano l'assalto al record di punti (97) dell'Inter di Mancini nel 2006-2007. Consolidato anche il primato europeo di vittorie in trasferta (15 come nel 2006-2007). L'Inter stavolta non fa sconti e si conferma bestia nera del Frosinone (sei successi in altrettante gare). La squadra di Inzaghi dilaga nella ripresa realizzando tre gol in 7'. Torna al gol Lautaro Martinez a secco da sette turni. Il Frosinone invece si ferma nella corsa salvezza dopo 6 risultati utili di fila e dovrà aspettare le gare delle altre pericolanti per valutare gli effetti della 18^ sconfitta stagionale (settima in casa). "Era più corretto che le partite si giocassero in contemporanea", aveva detto il tecnico dei ciociari Eusebio Di Francesco. Comunque sia il Frosinone si giocherà le sue chance nelle ultime due giornate a Monza e nello scontro diretto interno con l'Udinese. Capitan Mazzitelli e Gelli alla fine recuperano. Il primo parte dall'inizio, il secondo va in panchina. Nessuna sorpresa quindi nel Frosinone che si disegna con il solito 3-4-2-1. La novità è Reinier "falso nove" alla Brescianini con alle spalle Soulé e Cheddira. Altro giro, altro turnover nell'Inter. Inzaghi ruota ben 7 elementi per tenere tutti sulla corda e magari ritrovare quegli stimoli mancati contro il Sassuolo. Tra gli esclusi il bomber e capocannoniere della Serie A Lautaro Martinez.

Frosinone-Inter

Cambiano gli interpreti ma non il modulo 3-5-2, marchio di fabbrica della squadra scudettata. La partita si apre con Frattesi (sarà tra i migliori) che al 1' svetta di testa su corner di Dimarco ma la palla sorvola la traversa. Il Frosinone prova ad imprimere ritmi alti pressando a tutto campo e cercando la classe di Soulé. E così al 4' Mazzitelli da fuori area impegna Sommer. L'Inter non alza i toni e cerca il palleggio grazie ad una qualità superiore. Asllani all'8' spara alto dalla distanza. Soulé risponde al 9' con un sinistro velenoso che per poco non inganna Sommer. La partita è vivace anche se non mancano errori da una parte e dall'altra e proprio da uno sbaglio di Zortea in uscita nasce il gol dell'Inter. Segna Frattesi (19') di ginocchio su cross di Dimarco dalla sinistra. Il Frosinone reagisce e sfiora il pari: gran botta di Brescianini, paratona di Sommer. L'Inter però è molto compatta in puro stile-Inzaghi e quando riparte può fare sempre male. Al 27' Arnautovic in versione rifinitore offre sempre dalla sinistra un pallone d'oro al solito Frattesi che non trova la porta da pochi metri. Al 38' esce per infortunio capitan Mazzitelli. Al suo posto c'è Gelli.

Frosinone-Inter

Il Frosinone ha un sussulto prima dell'intervallo: Cheddira al 40' timbra la traversa. Cuadrado al posto di Darmian è la novità della ripresa. Il Frosinone riparte col piglio giusto, Di Francesco modifica l'assetto arretrando Reinier sulla linea mediana. Il Frosonone spinge e la gara s'accende anche perché le squadre s'allungano. Al 12' Zortea in contropiede calcia centrale, Sommer ribatte, Frattesi libera su Valeri. Subito dopo l'Inter vicina al raddoppio con Bisseck che centra la traversa di testa. E' il preludio allo 0-2: invenzione di Barella che libera Frattesi, quindi Arnautovic non sbaglia davanti a Cerofolini. Il Frosinone non molla e Carlos Augusto salva sulla linea un tiro di Brescianini. Il finale è però nerazzurro: al 32' Buchanan (prima rete in Serie A) sigla il 3-0 con un tiro a giro e al 35' Lautaro Martinez mette il suo 24/a sigillo. Al 39' Thuram in contropiede serve il pokerissimo, una risposta forte e chiaro alle polemiche dopo il ko col Sassuolo.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA