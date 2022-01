Cdm sci: Kilde vince discesa 1 Wengen, Paris 9/o

Il norvegese Aleksander Kilde, secondo nel superG di giovedi', ha vinto in 1.42.42 la prima discesa di cdm di Wengen, sul tracciato accorciato di 2950 metri della famosa pista Lauberhorn. Per il compagno della campionessa Usa Mikaela Shiffrin si tratta dell'11/o successo in carriera e del 5/o stagionale. Secondo - dopo la vittoria in superG - lo svizzero Marco Odermatt in 1.42.61 e sempre piu' in piena corsa per la conquista della coppa del mondo. Terzo l'altro elvetico Beat Feuz in 1.42.72.

Indietro gli azzurri con Dominik Paris 9/o 1.43.42 e Christof Innehorfer 13/0 in 1.43.73 , entrambi competitivi solo sino al secondo dei quattro intermedi. Piu' indietro Matteo Marsaglia in 1.44.22, Solo 12/o l'austriaco campione del mondo Vincent Kriechmayr, al centro di una dura polemica. In quarantena in Austria, Kriechmayr non ha potuto partecipare nemmeno ad una prova della discesa, condizione sinora insuperabile per poter gareggiare: la giuria Fis gli ha concesso una deroga.

La gara - con condizioni meteo e di neve perfette - e' partita in ritardo per la caduta di due apripista, il primo portato in ospedale con l'elicottero per controlli.

Domani discesa sull'intero tracciato originale del Lauberhorn, la piu' lunga del mondo con i suoi 4.480 metri. Dopo Wengen a 35 anni si ritirera' dall'agonismo per problemi alla schiena lo svizzero Carlo Janka, vincitore della coppa del mondo el 2010, un oro mondiale ed uno alle Olimpiadi. Oggi ha chiuso in 1,43.61, subito alle spalle di Paris.