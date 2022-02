Pechino: Goggia promette, 'Ci metterò il cuore'

"Non vorrei essere da nessun'altra parte al mondo se non qui a Beijing 2022 per dare il mio massimo: sono fiera e onorata di aver la possibilità di rappresentare la mia Nazione, daró il mio meglio e ci metterò tutto il cuore, è una promessa": parola di Sofia Goggia. L'azzurra affida ai social il suo stato d'animo a due giorni dalla discesa olimpica di martedì 15 febbraio. Sofia sta tentando il tutto per tutto per essere al cancelletto di partenza: una corsa contro il tempo per difendere il titolo olimpico conquistato quattro anni fa a PyeongChang nella prova piu' veloce dopo il "volo" di Cortina, quella rovinosa caduta del 23 gennaio scorso.

"Olimpiadi: il luogo dove i sogni che albergano nel cuore dei bambini possono divenire realtà", ha scritto ancora la bergamasca nel suo post pubblicato su facebook. Oggi cambio di programma: una fitta nevicata ha costretto gli organizzatori a cancellare la seconda prova cronometrata. "Di solito qui fanno 5 centimetri di neve - commenta l'azzurra in una storia di Instagram sulle note della canzone di Elisa 'O forse sei tu' - oggi ne sono caduti 12...siamo alle Olimpiadi". In effetti molta neve è scesa sulla pista "Rock" e il maltempo continua ad imperversare a Yanqing. Cambiano le condizioni climatiche e quindi cambia anche il programma dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: dopo la cancellazione della prova cronometrata odierna della discesa femminile, quella prevista domani, lunedì 14 febbraio, è stata spostata in avanti di due ore ed è ora prevista alle 6.00 italiane. Nella prova di domani Sofia Goggia partirà col numero 17. In casa Italia non ci sarà qualifica interna come invece sarebbe accaduto se si fosse scesi in pista oggi: vista la particolarità e la variabilità del meteo, infatti, gli allenatori hanno deciso di non fare conto sui tempi di questo training, ma basandosi su una scelta tecnica dopo aver visto le atlete nel secondo appuntamento sulla neve.